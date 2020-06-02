Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:39Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

В Москве начали готовиться к пандемии, как только стало известно о COVID-19 в Китае

В Москве начали готовиться к пандемии, как только стало известно о COVID-19 в Китае
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская столица начала готовиться к пандемии коронавируса, как только появилась информация о вспышке инфекции в Китае, заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко журналистам во вторник.

"О пандемии коронавируса в Китае было известно в конце декабря. Несмотря на то, что у нас в России еще не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, в Москве, в том числе, город начал готовиться к этой угрозе заранее", - сказал Лысенко. Он уточнил, что такая работа началась уже в середине января.

"В этой связи уже с середины января начались проработки различных, в том числе технических, решений, в которых участвовали наши команды 24/7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии", - подчеркнул глава департамента.

Лысенко напомнил, что первый зарегистрированный случай коронавируса в Москве был зафиксирован в начале марта.

Ранее во вторник в интервью "Хабру" Лысенко рассказал, как сотрудники департамента работали в связи с угрозой распространения коронавируса в столице.

"Команда работает 24/7 с момента, как у нас это все началось. Это значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда COVID пришел в Москву, но в реальности это была середина - конец января. Когда там Китай первое объявление сделал, на самом деле уже был COVID здесь", - сообщил "Хабру" глава департамента.

Эдуард Лысенко Москва Коронавирус Китай

Новости по теме

Новости

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Пандемия коронавируса

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

Собянин заявил, что Москва получит первые партии вакцин от COVID-19 осенью

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Пандемия коронавируса

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Почти 60 непродовольственных магазинов в Москве оштрафовано в первый день работы

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Назначен новый начальник московской полиции

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

В Москву вернулись докарантинные "пробки"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');