В Москве начали готовиться к пандемии, как только стало известно о COVID-19 в Китае

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российская столица начала готовиться к пандемии коронавируса, как только появилась информация о вспышке инфекции в Китае, заявил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко журналистам во вторник.

"О пандемии коронавируса в Китае было известно в конце декабря. Несмотря на то, что у нас в России еще не было зарегистрировано ни одного случая диагностированного коронавируса, в Москве, в том числе, город начал готовиться к этой угрозе заранее", - сказал Лысенко. Он уточнил, что такая работа началась уже в середине января.

"В этой связи уже с середины января начались проработки различных, в том числе технических, решений, в которых участвовали наши команды 24/7, которые помогли бы Москве справиться в будущем с возможным наплывом этой эпидемии", - подчеркнул глава департамента.

Лысенко напомнил, что первый зарегистрированный случай коронавируса в Москве был зафиксирован в начале марта.

Ранее во вторник в интервью "Хабру" Лысенко рассказал, как сотрудники департамента работали в связи с угрозой распространения коронавируса в столице.

"Команда работает 24/7 с момента, как у нас это все началось. Это значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда COVID пришел в Москву, но в реальности это была середина - конец января. Когда там Китай первое объявление сделал, на самом деле уже был COVID здесь", - сообщил "Хабру" глава департамента.