Глава Роспотребнадзора назвала дату первого случая заражения коронавирусом в России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Первый случай заражения COVID-19 в России был зафиксирован 1 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Первый случай был первого марта, если не считать двух завозов из Китая в феврале", - сказала она в пятницу на совещании у президента Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

2 марта оперштаб по коронавирусу сообщал, что у гражданина России, вернувшегося на родину из Италии, было выявлено заражение COVID-19.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в РФ были зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших оказались гражданами Китая, они были выписаны из больниц в Забайкалье и Тюмени в феврале.