Движение в центре Москвы ограничат 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы в четверг будет ограничено с 21:00 из-за ночной репетиции парада Победы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

"В четверг, 4 июня, в связи с репетицией парада Победы будет ограничено движение на столичных дорогах. С 21:00 до окончания мероприятия будут перекрыты следующие участки: улица Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой, 1-я Тверская-Ямская улица от Большой Садовой до улицы Гашека, Оружейный переулок от д. 3с1 до Тверской улицы, улица Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улица Охотный ряд от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка, улица Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, по Бульварному кольцу можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного, а также со Страстного бульвара на Тверской бульвар и Большую Бронную улицу.

ЦОДД рекомендует жителям Москвы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, и, по возможности отказаться от поездок на личных машинах в центр города.

Парад Победы в Москве состоится 24 июня, этот день в России объявлен нерабочим.