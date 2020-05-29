Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.

Также Путин подписал указ о проведении в среду, 24 июня, парада Победы. Он будет проведен в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в честь парада Победы 24 июня 1945 года.

Парад пройдет в Москве, на Красной площади, а также в других городах РФ и с использованием военной техники.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

26 мая глава государства приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.