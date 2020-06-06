Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до 0,81

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Коэффициент распространения инфекции в Москве в продолжил снижение, опустившись до 0,81 (накануне 0,83; 4 июня - 0,90). В России коэффициент также опустился - до 0,97 (накануне - 0,98; 4 июня - - 1,0). Коэффициенты выросли в первых числах июня, поднявшись выше единицы, однако затем вновь отскочили вниз.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Согласно рекомендациям, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).