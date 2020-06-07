В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2 864 до 2 919, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.

"В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Между тем заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам в воскресенье, что московские врачи вылечили от коронавируса 102 714 человек, за сутки выздоровели еще 2 283 пациента.

По последним данным, в Москве выявлено более 193 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Накануне сообщалось, что в России общее число случаев COVID-19 достигло 458 689. На утро субботы суточный прирост заболеваемости в России составил 8 855 случаев, в Москве были зарегистрированы 1 992 новых случая.