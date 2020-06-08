В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.

"Уже с завтрашнего дня, 9 июня - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", - написал Собянин на своем личном сайте в понедельник.

Он подчеркнул, что вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

С 9 июня в Москве заработают салоны красоты и ветклиники, будут сняты ограничения на каршеринг, возобновятся репетиции в театрах, будут открыты для посещения кладбища, с 16 июня - для посетителей откроют двери музеи и выставки, врачи возобновят оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. С 23 июня откроются фитнес-клубы и бассейны, начнутся экскурсии на речных трамвайчиках. Также будут сняты ограничения на работу детских садов.

Рестораны и кафе откроются в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а еще через неделю - основные помещения.

Пока в блоге мэра не идет речи об отмене масочно-перчаточного режима, рекомендаций по социальному дистанцированию и других санитарных требований.

Мэр заявил, что в ближайшее время город вернется к обычному ритму жизни, так как все основные ограничения, введенные из-за коронавируса, будут сняты в июне при сохранении санитарных требований.

Пропускной режим в Москве

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции. С 15 апреля была запущена система цифровых пропусков, которые были необходимы для поездок на работу, в медицинские учреждения и по личным делам.

С 1 июня москвичам, в том числе людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но с соблюдением определенных правил. Открылись парки, заработал велопрокат. Также открылись автосалоны и магазины непродовольственных товаров, ярмарки выходного дня.

При этом режим самоизоляции и цифровых пропусков был продлен и должен был действовать до 14 июня включительно.