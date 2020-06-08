Собянин назвал даты открытия в Москве кафе, салонов красоты и музеев

Архивное фото Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил снятие ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса, в три этапа: 9, 16 и 23 июня.

"С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству", - написал Собянин на своем сайте в понедельник.

По его словам, со вторника также отменяются ограничения на работу каршеринга.

"К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - сообщил Собянин.

По его словам, с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

С этого дня также откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам.

"Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. И, наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", - сообщил Собянин.

Кроме того, по его словам, с этого дня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке, можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.

"Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - сообщил мэр Москвы.

Он уточнил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

"Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все еще существует. Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия - четко выполнять требования санитарных служб. Берегите себя и своих близких" - обратился Собянин к москвичам.

Он добавил, что борьба с коронавирусом еще не закончена. "Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни", - написал Собянин.