Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", – сказал собеседник агентства.

По его данным, у Ефремова есть видимые признаки опьянения.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов и самого артиста.