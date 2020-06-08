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Один человек пострадал в ДТП с участием Михаила Ефремова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Смоленской площади в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

Пострадавшего направили в больницу. О его состоянии пока не сообщается.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. Он двигался по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки" и столкнулся с несколькими автомобилями. Пострадал водитель другого автомобиля. По словам источника, у Ефремова видимые признаки опьянения.

Москва Михаил Ефремов Смоленская площадь

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