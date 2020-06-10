Первый автокинотеатр в Московском регионе откроется в "Крокус Сити"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Первый автокинотеатр откроется в Московском регионе 11 июня в "Крокус Сити", в репертуаре кинотеатра представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров "Каро".

"11 июня автокинотеатр "КАРО под звездами: Vegas" откроется в "Крокус Сити" первой в России премьерой на большом экране после окончания самоизоляции", - сказали в пресс-службе, добавив, что зрителям будет показана новая семейная экшен-комедия "Мой шпион".

Среди фильмов, которые вошли в репертуар кинотеатра: "Достать ножи", "Идеальные незнакомцы", "Плохие парни навсегда", "Меланхолия", "Полночь в Париже", "Текст", "Давай разведемся", "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и другие. В пресс-службе уточнили, что расписание будет дополняться.

Еженедельно, каждый вечер в кинотеатре планируется проведение двух сеансов, начало первого - в 22.00. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Передача звука организована через радиоволну в автомобиле. Стоимость билета составит 800 рублей за одну машину.

Уточняется, что организация просмотра учитывает все требования безопасности - в том числе, бесконтактную покупку билета на сайте сети, въезд на территорию при помощи сканирования QR-кода на билете и онлайн-покупку продукции кинобара, заказ доставят сотрудники кинотеатра к автомобилю.

Кроме того, в ближайшее время в рамках проекта "КАРО под звездами" планируется открыть еще несколько площадок под открытым небом в Москве и других городах России.

Ранее замминистра культуры Московской области Валентина Лиханова сообщала, что в регионе с 11 июня будут запущены шесть автомобильных кинотеатров. Она рассказала, что автокинотеатры будут открыты в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Балашиха, Истра и Домодедово. При этом в Одинцовском округе откроют два.