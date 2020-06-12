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В МЧС предупредили о грозе и граде в Московском регионе

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - На Москву и область снова надвигается гроза, спасатели просят не парковать автомобили под деревьями и рекомендуют отказаться от поездок.

"В ближайший час с сохранением до 9 часов 13 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра с порывами 13-18 м/с", - сказали "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

В ведомстве порекомендовали москвичам в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Как советуют спасатели, находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями.

В свою очередь, в МЧС по Московской области "Интерфаксу" сообщили, что в ближайший час и до конца суток 12 июня в Подмосковье также местами ожидается сильный дождь, ливень, гроза и град.

"При грозе усиление ветра порывами 14-19 м/с. Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в МЧС отметили, что если гроза застигла на открытой местности, не стоит прятаться под высокие деревья, особенно одинокие, при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

Как призвали спасатели, если во время грозы вы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.

Москва Подмосковье МЧС

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