Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Июньская норма осадков в столице уже превышена на 15%

Дождь в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Грозовые дожди, которые обрушились на Москву в ночь на субботу, 13 июня, пополнили майскую копилку осадков сразу на 21 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"По предварительной оценке, за несколько часов в районе ВДНХ, где располагается базовая метеостанция города, выпало около 28% месячной нормы осадков", - рассказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что климатическая норма осадков для Москвы в июне - 75 мм.

"Первый летний месяц уже перевыполнил свою норму по дождям на 15%, с начала месяца в Москве выпало 87 мм осадков", - отметили в метеобюро.

По прогнозу синоптиков, в субботу в столичном регионе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем не превысит 18-20 градусов. С 01:00 13 июня до 21:00 14 июня Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.