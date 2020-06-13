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Из-за сильного ветра и ливней в Москве повалило 42 дерева

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Коммунальные службы оперативно ликвидировали последствия непогоды в Москве, сообщил заместитель мэра Москвы Бирюков.

"По данным на 09:30, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего - в Восточном и Северо-Западном административных округах. Пострадавших нет", - сказал Бирюков журналистам в субботу.

По его словам, в столице не допущено подтоплений из-за сильных ливней. В работах принимали участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства, были задействованы более 50 единиц коммунальной техники.

Из-за сильного ветра, грозы и ливня городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

Ранее в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что за прошедшую ночь в Москве выпало почти 30% месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм.

Москва

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