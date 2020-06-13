Техника для участия в параде Победы передислоцирована из Алабино в Москву

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Военные начали передислокацию техники, которая примет участие в параде Победы, из подмосковного Алабино на временную площадку, подготовленную на Нижних Мневниках в Москве, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве пояснили, что колесная боевая техника выходит из Алабино на Минское шоссе, затем она пройдёт по Можайскому шоссе, через Рублевское шоссе выйдет на Осеннюю улицу, после чего по улице Крылатская доедет до Нижних Мневников.

В состав колонны колёсной техники входят автомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", "БАЛ" зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы "С-350" и "С-400", машины обеспечения боевого дежурства МОБД и машина дистанционного разминирования МДР "Листва", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, а также группа технического обеспечения.

В Минобороны сказали, что более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения по пути следования техники. Также, по информации министерства, для организации безопасности дорожного движения военной автомобильной инспекцией организована работа по взаимодействию с управлениями ГИБДД ГУ МВД России по Москве и Московской области.

В военном ведомстве уточнили, что гусеничная техника будет доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Пресня", после чего совершит марш своим ходом на парадную площадку на Нижних Мневниках.

В Минобороны РФ уточнили, что по железной дороге в Москву отправятся танки Т-34-85, САУ Су-100, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, БМД-4М, БМД- МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем, БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другая техника.

Всего будет передислоцировано более 400 единиц гусеничной, колесной военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 года, а также вспомогательной техники, перевозящей необходимое материально-техническое имущество.