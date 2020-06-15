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В Москве 24 июня после парада перекроют несколько улиц

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Москве 24 июня после парада Победы перекроют некоторые улицы, чтобы выпустить военную технику из города в Алабино, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В этот день с 15:00 будут полностью перекрыты 1-я Магистральная улица, Северный путепровод, 1-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улица Мневники (в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе), проспект маршала Жукова (от бульвара генерала Карбышева до улицы Народного ополчения).

Также будут перекрыты улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе, Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

С 15:00 до 18:00 в этот день возможны полные перекрытия по мере прохождения колонны на парадной площадке Алабино, Московском малом кольце, Минском шоссе, внутренней стороне МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенней улице, Рублевском шоссе, Крылатской и улице Нижние Мневники.

С полуночи 23 июня и до 6 утра 25 июня будет нельзя парковаться и останавливаться на Крылатской улице (от Осенней до улицы Нижние Мневники) и на Осенней улице (от Рублевского шоссе до Крылатской улицы), а также на 2-ом Силикатном проезде в районе дома 8.

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