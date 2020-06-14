Еще 2 133 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 2 133 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 121 691 человека.

Она напомнила, что для подтверждения выздоровления человека после лечения врачи проводят специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее столичный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки жертвами коронавируса стали 50 человек, а всего в Москве от COVID-19 скончались 3 281 человек.