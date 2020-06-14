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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:48Заразились
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Количество скончавшихся от коронавируса в Москве превысило 50 человек

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3281 до 3334.

В минувшую субботу в городе умерли 50 человек с коронавирусом.

Власти города планируют разрешить спортивные мероприятия и киносеансы в июле.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Музей сокровищ Святого Януария в Неаполе готовится к открытию
Москва коронавирус COVID-19

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