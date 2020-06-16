Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 16.06В России 545 458+8 248В мире 8 034 504+133 580

Доступ на парад Победы на Красной площади для журналистов будет ограничен

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Журналисты, которые будут освещать парад Победы на Красной площади 24 июня, смогут работать в пресс-центре, на само мероприятие доступ будет ограничен.

Согласно информации, поступившей аккредитованным на парад журналистам, международный пресс-центр (МПЦ) будет развернут в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторы отмечают, что журналисты смогут работать в пресс-центре комфортно, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Входящим в пресс-центр будут измерять температуру, на его территории можно будет находиться только в маске, дополнительно ее можно будет получить внутри МПЦ. Рабочие места в пресс-центре будут организованы с соблюдением социальной дистанции.

Организаторы обращают внимание журналистов на то, что "доступ непосредственно к месту проведения мероприятия будет существенно ограничен в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм".

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что подготовка к параду 24 июня в Москве "ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что парад Победы пройдет 24 июня. Участникам парада в Москве предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада состоится там же 20 июня.

Хроника 09 января – 16 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Красная площадь Москва Парад Победы Коронавирус

Новости по теме

Новости

Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу на статью УК о насилии над полицейскими

В мэрии Москвы обещали не ловить посетителей кафе без масок с помощью дронов

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

На одной из загруженных линий московского метрополитена подешевеет проезд

Строительство ЦКАД с учетом доводки подорожало до 330 млрд рублей

Строительство ЦКАД с учетом доводки подорожало до 330 млрд рублей

У стрелка, ранившего полицейских в Москве, нашли экстремистскую литературу

Более 50 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

"Современник" призвал к милосердию после ДТП с участием Ефремова

"Современник" призвал к милосердию после ДТП с участием Ефремова

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Источник сообщил о смерти стрелка с Ленинского проспекта

Из-за стрельбы в автоинспекторов в Москве возбуждено уголовное дело

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');