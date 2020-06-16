Доступ на парад Победы на Красной площади для журналистов будет ограничен

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Журналисты, которые будут освещать парад Победы на Красной площади 24 июня, смогут работать в пресс-центре, на само мероприятие доступ будет ограничен.

Согласно информации, поступившей аккредитованным на парад журналистам, международный пресс-центр (МПЦ) будет развернут в Центральном выставочном зале "Манеж". Организаторы отмечают, что журналисты смогут работать в пресс-центре комфортно, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Входящим в пресс-центр будут измерять температуру, на его территории можно будет находиться только в маске, дополнительно ее можно будет получить внутри МПЦ. Рабочие места в пресс-центре будут организованы с соблюдением социальной дистанции.

Организаторы обращают внимание журналистов на то, что "доступ непосредственно к месту проведения мероприятия будет существенно ограничен в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм".

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что подготовка к параду 24 июня в Москве "ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что парад Победы пройдет 24 июня. Участникам парада в Москве предстоит провести две ночные тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция парада состоится там же 20 июня.