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Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ветераны Великой Отечественной войны приедут на Красную площадь, чтобы посмотреть парад Победы, на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, их рассадят на трибуне через два кресла, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Она подчеркнула, что для ветеранов создадут безопасные условия: все вокруг будет дезинфицировано - как на Красной площади, так и в транспорте, на котором их привезут. Водитель, волонтеры и сопровождающие родственники, по словам Поповой, пройдут тест на COVID-19, будут носить маски и перчатки.

Парад Победы состоится на Красной площади 24 июня.

Роспотребнадзор Анна Попова

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