Шествия военнослужащих в Ивановской области 24 июня не будет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Торжественное шествие военнослужащих Ивановского гарнизона в честь 75-й годовщины Великой Победы в этом году состоится позднее, сообщается на сайте областного правительства.

Вместе с тем, в регионе пройдут мероприятия в преддверии Дня памяти и скорби - 22 июня и юбилейной годовщины парада Победы 1945 года, в том числе некоторые мероприятия состоятся в онлайн-формате.

Так, 22 июня пройдет акция "Свеча памяти", в этот же день город Иваново присоединится к всероссийскому проекту "Великое кино великой страны". Кроме того, в нескольких муниципальных образованиях установят мемориальные доски в честь героев. В формате онлайн состоится презентация книги "Учителя в солдатских шинелях". Завершающие мероприятия пройдут в рамках всероссийской акции "Сад памяти".

Ранее сообщалось, что военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в городах Центральной России - Туле, Смоленске и Воронеже.