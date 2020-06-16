Полиция стала напоминать заполнившим скверы москвичам о необходимости масок и перчаток

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Московская полиция решила напомнить горожанам, которые в связи с жарой заполнили улицы и скверы, о необходимости соблюдать санитарные нормы в условиях распространения коронавируса.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в центре Москвы в сквере у Патриарших прудов группа полицейских настоятельно призывает гуляющих не толпиться. "Уважаемые граждане, соблюдайте меры социального дистанцирования, берегите себя и своих близких", - повторяют в мегафон полицейские.

Они подходят к группам, сидящим в сквере, и напоминают о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим. Некоторые диалоги проходят на повышенных тонах, однако никаких задержаний полиция не проводит, сотрудники правоохранительных органов ведут себя корректно.

Несколько автобусов с полицией выстроились вдоль сквера, машины дорожно-постовой службы - в прилегающих переулках.

Призывы полиции дают краткосрочный результат: скамейки на Патриарших прудах вблизи от автобусов ГУВД периодически пустеют.