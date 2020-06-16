Минздрав сообщил о возможном снятии всех коронавирусных ограничений в РФ к февралю

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Снятие в России всех ограничений, введенных для недопущения распространения коронавируса, возможно к февралю, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять (ситуацией - ИФ)", - сказал Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Он также назвал важным условием "наличие популяционного иммунитета, что гарантирует прерывание цепочки, это 35-50-60%" будет переболевших.