ОНК нашла множество нарушений в спецприемнике для административно арестованных в Москве

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили о различных многочисленных нарушениях, выявленных при посещении спецприемника №2 в Мневниках, где содержатся граждане под административным арестом.

"В спецприемнике МВД, где отбывают наказание административно арестованные, не выдается в полном объеме постельное белье, только простынь, также не выдают полотенца. Матрасы и подушки в чудовищном состоянии", - рассказал "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Он отметил, что с учетом жаркой погоды, в спецприемнике отсутствуют бочки для питьевой воды. У некоторых заключенных вообще нет кружек для питья. Кроме того, не всех арестантов выводят в душ, указал Мельников.

"В некоторых камерах присутствует неприятный запах от чаш Генуя. Мы неоднократно давали рекомендацию заменить их на унитазы. Такими туалетами (чаши Генуя - ИФ) проблематично пользоваться при травмах, пожилым людям и инвалидам. На момент проверки выявлено, что в данном спецприемнике также не выдаются зубные щетки, пасту и мыло", - сказал Мельников.

По словам правозащитника, в некоторых камерах не работают кнопки вызова дежурных, отсутствуют предусмотренные правилами внутреннего распорядка периодические издания.

"Было выявлено, что в общей камере содержался гражданин с температурой. Тест на коронавирус ему не делали. Работник (спецприемника - ИФ) сообщил о том, что сейчас (у этого мужчины - ИФ) температуры нет", - сказал представитель ОНК.