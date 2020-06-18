Почти 50 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3434 до 3483.

По последним данным, в Москве выявлено более 209 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 128 тыс. человек.