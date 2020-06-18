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Заключительная ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади

Участники вышли на тренировку в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На Красной площади в Москве проходит заключительная ночная репетиция парада Победы, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Более 40 пеших парадных расчетов, состоящих из офицеров, сержантов и солдат соединений и воинских частей Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадет, а также юнармейцев и военнослужащих других силовых ведомств, начали марш по Красной площади в 22:00 мск. Среди них 11 "коробок" в исторической форме одежды, в том числе группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Как ранее сообщал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, в параде примут участие около 14 тысяч человек. После них на Красную площадь выйдет механизированная колонна. В нее входят более 200 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, в том числе более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

В день парада на Красной площади можно будет увидеть танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок", БМП "Курганец-25" с 57-мм боевым модулем "Эпоха", БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и "Тайфун-ВДВ", зенитные артиллерийские комплексы "Деривация-ПВО", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования (ИСДМ), машины берегового ракетного комплекса "БАЛ", зенитные ракетные системы С-350 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМ" и другую технику.

К репетициям и участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу. Тренировка военного парада проводится в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках.

Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 20 июня.

Репетиция парада Победы в Москве

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Москва

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