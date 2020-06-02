В параде Победы примут участие только здоровые служащие и с иммунитетом к COVID-19

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний допущены к участию в параде Победы на Красной площади, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Требую исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам", - заявил министр на селекторном совещании во вторник

Он сообщил, что предусмотрены особые противоэпидемические мероприятия по защите личного состава от новой коронавирусной инфекции как при перемещении, так и в пунктах дислокации.

"В местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники", - заявил Шойгу.

Всего в параде на Красной площади будут задействованы около 14 тысяч человек. Приглашены расчеты 19 иностранных государств. На параде будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. "Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолёты Су-57 и МиГ- 31К", - сообщил Шойгу.

Парады также пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. "Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов", - заявил министр.

Перенос парада Победы

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса.

26 мая президент в ходе рабочей встречи с Шойгу приказал начать подготовку к параду и объявил новую дату его проведения - 24 июня. Позднее глава государства подписал указ о проведении в этот день в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Главком Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что репетиции главного парада начнутся 8 июня в подмосковном Алабино на площадке, которая имитирует Красную площадь. По словам Салюкова, на 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, 20 июня там состоится генеральная репетиция.

По его словам, 8 июня к репетициям парада в Москве приступает и музыкальный оркестр численностью 900 человек. Все участники парада на Красной площади сдадут тест на коронавирус.