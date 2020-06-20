На Москву надвигается гроза

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС рекомендуют автомобилистам парковать автомобили вдали от деревьев и не укрываться под шаткими конструкциями в связи с прогнозируемой в ближайшие часы грозой.

"В период с 11:00 20 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве посоветовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в связи с тем, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Кроме того, спасатели предупреждают, что нельзя находиться у водоёмов.

"Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - рекомендуют спасатели.