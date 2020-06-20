Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

Отношение Трампа к мировым лидерам, рекордно высокое число заражений в трех американских штатах, одобрение разгрома в Дижоне Кадыровым

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам. Президент США высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции.

- Лукашенко признал, что если поступит демократично, то потеряет страну. Президент Белоруссии считает, что его толкают на силовое решение ситуации.

- Кадыров одобрил разгром во французском Дижоне из-за избиения чеченского подростка. По его словам, "местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки".

- В штатах Флорида, Техас и Аризона медики второй день подряд фиксируют рекордно высокое количество заражений COVID-19. Губернаторы штатов утверждают, что рост числа заразившихся связан с более масштабным тестированием, однако эксперты полагают, что это, вероятно, - не единственная причина. По их мнению, причиной ухудшения ситуации стали ранняя отмена ограничений на ведение бизнеса в прошлом месяце, несоблюдение норм социального дистанцирования, а также пренебрежение ношением масок.

- На Москву надвигается гроза. В период с 11:00 20 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.