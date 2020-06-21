Петр Верзилов перестал выходить на связь после сообщения о взломе его двери

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Издание "Медиазона" сообщает, что его издатель и участник Pussy Riot Петр Верзилов не выходит на связь с тех пор, как сообщил о попытке сломать его дверь.

"Верзилов в 7:16 успел сообщить "Медиазоне": "У меня дверь ломают". После этого на связь он не выходил", - говорится в сообщении издания.

Соседка по подъезду подтвердила "Медиазоне", что домой к Верзилову приходили примерно десять человек и ломали дверь. Местонахождение Верзилова неизвестно.

"Интерфакс" не располагает информацией из других источников по поводу этого инцидента.