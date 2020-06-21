В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война", проходит обыск, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье владелец галереи Игорь Маркин.

"Я нахожусь не в музее, мне звонил следователь по телефону, сказал, что есть постановление и отказался его предоставить как-то, сказал, что заочно не предоставляет", - сказал он.

По его данным, сейчас в музее работают сотрудники полиции. Маркин сообщил, что на место пока выезжать не планирует и проводит переговоры с адвокатом.

Ранее в воскресенье издание "Медиазона" сообщило, что его издатель и участник Pussy Riot Петр Верзилов не выходит на связь после того, как сообщил, что в его квартире ломают дверь. По информации издания от соседей Верзилова, к нему приходили примерно 10 человек и ломали дверь. Местонахождение Верзилова в настоящее время изданию неизвестно.

"Интерфакс" не располагает информацией из других источников по поводу этого инцидента, а также обысков в галерее.

AРT4 - музей современного российского искусства, открылся в 2007 году.