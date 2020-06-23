Рестораны, фитнес-клубы и бассейны заработают в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Работа ресторанов и кафе, а также фитнес-клубов и бассейнов возобновится в Москве со вторника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке", - сообщил Собянин на своем сайте.

Он также сообщил, что с 23 июня отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - заниматься на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - отметил мэр столицы.

С 16 июня в городе были открыты только летние веранды при предприятиях общепита.

Для москвичей со вторника снова будут открыты детские и спортивные площадки, футбольные поля, комплексы уличных тренажеров, беседки.

Также мэр сообщил, что с 23 июня, учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, "мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна".

При этом, проведение массовых мероприятий в столице про-прежнему пока будет запрещено.

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений", - сказал Собянин.

По его словам, в городе, как и раньше, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим.

"Лето, жара, период каникул и отпусков - хочется отдохнуть, сводить куда-нибудь детей. Не просто погулять, но и получить заряд положительных эмоций. И поэтому главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется, как можно скорее, снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией", - написал мэр Москвы.