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Власти Москвы сообщили о почти полном восстановлении экономики столицы до докризисного уровня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экономика Москвы практически полностью восстановлена, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов журналистам во вторник.

"Выручка предприятий малого и среднего бизнеса на сегодняшний день составляет 95% от докризисного уровня, что в принципе можно говорить о практически полном восстановлении", - сказал Ефимов.

По его оценке, товарооборот предприятий малого и среднего бизнеса на сегодня составляет почти 28 млрд рублей. "Это на 35% больше, чем годом ранее", - пояснил заммэра. Он связал это с влиянием фактора отложенного из-за пандемии коронавируса спроса.

Ефимов напомнил, что в связи с очередным этапом снятия ограничений в Москве во вторник на работу дополнительно вышли 150 тыс. человек. "Это говорит о том, что практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали", - добавил он.

Со вторника в Москве открылись рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны, были сняты ограничения на работу библиотек и детских садов. Кроме того, в городе открылась пассажирская навигация.

Москва Владимир Ефимов Коронавирус

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