Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто в центр города

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Столичных автомобилистов просят отказаться от поездок в центр города 23 июня, возможны дополнительные ограничения движения из-за прибытия зарубежных гостей на парад Победы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Ожидается, что на парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня", - заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города.

"Убедительно просим водителей заранее спланировать свой маршрут на сегодня (23 июня) и отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой", - сказали в ЦОДД.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что парад Победы пройдет 24 июня.