Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто в центр города

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Столичных автомобилистов просят отказаться от поездок в центр города 23 июня, возможны дополнительные ограничения движения из-за прибытия зарубежных гостей на парад Победы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"Ожидается, что на парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня", - заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города.

"Убедительно просим водителей заранее спланировать свой маршрут на сегодня (23 июня) и отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города. Это позволит сделать поездку более прогнозируемой", - сказали в ЦОДД.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что парад Победы пройдет 24 июня.

Репетиция парада Победы в Москве

13
ЦОДД Москва Парад Победы

Новости по теме

Новости

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"

В Москве задержали больше 130 сторонников фигурантов дела "Сети"
Пандемия коронавируса

Эксперты сообщили о существенном изменении состава мусора в Москве из-за пандемии

Рестораны, фитнес-клубы и бассейны заработают в Москве

Еще 26 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня

Собянин объявил о новом этапе смягчения режима ограничений в Москве с 23 июня

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

На Верзилова оформляют протокол о мелком хулиганстве

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Задержанный Верзилов был допрошен по "московскому делу"

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

Умер обстрелявший полицейских в Москве уроженец Ингушетии

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');