Москвичам обещали "бодрящую погоду" на время парада

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В среду утром, во время парада Победы в Москве будет нежаркая погода, но и без дождей, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ночью в городе ожидается плюс 7-12 градусов, днем - 23-25.

Он сделал вывод, что утром, во время парада, будет 17-18 градусов, и назвал эту погоду "бодрящей".

Днем в отдельных районах Москвы возможен небольшой дождь.

Во вторник, среду и четверг температура будет близка многолетним значениям, а с пятницы начнет повышаться и все выходные будет очень высокая - 25-30 градусов. "Но длительного продолжения жаркой погоды не прогнозируется, высока вероятность понижения температуры с понедельника", - сказал Вильфанд.