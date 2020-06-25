В Подмосковье в четверг открываются торговые центры, музеи и салоны красоты

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Салоны красоты, выставочные залы, торговые центры и ряд других заведений возобновляют работу в Московской области с четверга, 25 июня.

В регионе заработают торговые центры, за исключением размещенных в них фудкортов и кинотеатров, но сохранится запрет на проведение развлекательных мероприятий.

С четверга для посетителей откроются музеи, выставочные залы, этнопарки и зоопарки.

Возобновляется работа организаций сферы услуг любой площади - салонов красоты, СПА - и массажных салонов, соляриев, саун и бань.

С 25 июня подмосковные многофункциональные центры (МФЦ) вновь будут готовы принимать физических лиц для оказания государственных и муниципальных услуг, но по предварительной записи.

Кроме того, поликлиники региона с четверга начинают работу в полном объеме.

В то же время сохранится масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.