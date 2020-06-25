Явку на электронное голосование по Конституции в Москве оценили более чем в 12%

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Явка на электронное голосование в Москве по состоянию на полдень четверга составила более 12%, в первые минуты на сайте были сбои, на одном из участков по реакции штаба вместе с Мосгоризбиркомом одна из урн была опечатана, сообщили в общественном штабе по наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", согласно данным штаба, по состоянию на 12:00 25 июня явка на электронное голосование составляла более 12% (более 134 тысяч бюллетеней), это те люди, которые взяли электронный бюллетень.

В ходе брифинга руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сказал, что первые 15-20 минут от начала электронного голосования сайт выдавал сбой. Он также сообщил, что одна из урн на избирательном участке 1958 была опечатана.

В свою очередь, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что на участке 1958 избиратель от движения "Голос" пришел на участок, и председатель комиссии выдала ему бюллетень, несмотря на то, что он был вычеркнут из списка, так как записан на электронное голосование. "Председатель этого участка отстранен", - сказал Венедиктов "Интерфаксу".

Кроме того, Венедиктов сообщил, что группа разбора поедет на участок 141, где голосовал журналист Павел Лобков, заявивший о том, что ему удалось проголосовать как в электронном варианте, так и на участке. "Осталось выяснить, как ему выдали бюллетень", - сказал главред "Эха Москвы". Председатель участка 141 также отстранен по решению ТИК, подчеркнул Венедиктов.

В итоге "две урны опечатаны, два председателя отстранены, сейчас группа разбора пытается выяснить, почему это произошло, чтобы впредь не допустить", - добавил собеседник агентства.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится по 1 июля.