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Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

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Он попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову и председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Президент также обратился к руководителям регионов с просьбой содействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни людей.

Путин обратился к россиянам, призвав их принять активное участие в голосовании. Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегодня и будет определять основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.

"Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие", - сказал он.

Путин считает, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.

Он заметил, что если дата проведения голосования будет объявлена сегодня, то у граждан будет 30 суток на то, чтобы вернуться ко всем поправкам и определить свое отношение к сделанным предложениям.

"И второе - на фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией нам все-таки есть возможность - впереди целый месяц еще - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", - сказал Путин в понедельник на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию.

Он подчеркнул, что будет возможность за это время выстроить в практическом плане всю работу, связанную с особенностями сегодняшнего дня. "Не только в процессе голосования, а в жизни вообще - на рабочих местах, в транспорте и так далее. Поэтому нам эти 30 суток нужны", - сказал он.

Ранее в понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила провести общероссийское голосование 1 июля, но начать процедуру за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Отложенное голосование

Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ. Он также заявил о необходимости закрепить МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Поправки были приняты Госдумой, при этом ко второму чтению законопроекта в него была внесена поправка о новом отсчете президентских сроков после изменения Конституции. Совет Федерации одобрил поправки. Президент подписал закон.

16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. По предложению Путина, поправки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании - специальной процедуре, аналогов которой ранее в России не было.

Изначально общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, однако затем было перенесено на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

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