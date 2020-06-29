На северо-востоке Москвы построят храмовый комплекс с Wi-Fi, эко-лавкой и библейским садом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Современный храмовый комплекс с "библейским садом" и Wi-Fi планируют возвести в Бутырском районе Москвы.

"Это будет инновационный проект, задача которого – вписать храм в инфраструктуру мегаполиса как полезный городу XXI века объект. Пришла пора отойти от понимания храма как места, где можно лишь купить свечи и подать записки о здравии", - сообщил "Интерфаксу" куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

В свою очередь настоятель будущей церкви Святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, священник Никита Иванов рассказал, что главным украшением храмового комплекса и его особенностью будет сад с растениями, упоминаемыми в Библии. Также приход планирует поставить эко-лавку с алтайскими продуктами, палатку "кофе с собой", детскую площадку и обеспечить на территории бесплатный wi-fi и usb-розетки.

На территории комплекса разместят современный культурно-досуговый центр, в котором будут проходить лекции, семинары, показы кинофильмов. Пространство вокруг благоустроят и превратят в парк, открытый для прогулок.

Сейчас идет подбор проектировщика. Установлен временный деревянный храм из оцилиндрованного бруса. Строится каркасное строение для церковной лавки. Проект культурного центра будет закончен не раньше второго-третьего квартала 2021 года.

По словам главы округа Алексея Беляева, несмотря на то, что храмовый комплекс еще в проектировании, городское пространство вокруг его участка начнет преображаться уже в этом году.