Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

На северо-востоке Москвы построят храмовый комплекс с Wi-Fi, эко-лавкой и библейским садом

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Современный храмовый комплекс с "библейским садом" и Wi-Fi планируют возвести в Бутырском районе Москвы.

"Это будет инновационный проект, задача которого – вписать храм в инфраструктуру мегаполиса как полезный городу XXI века объект. Пришла пора отойти от понимания храма как места, где можно лишь купить свечи и подать записки о здравии", - сообщил "Интерфаксу" куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

В свою очередь настоятель будущей церкви Святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, священник Никита Иванов рассказал, что главным украшением храмового комплекса и его особенностью будет сад с растениями, упоминаемыми в Библии. Также приход планирует поставить эко-лавку с алтайскими продуктами, палатку "кофе с собой", детскую площадку и обеспечить на территории бесплатный wi-fi и usb-розетки.

На территории комплекса разместят современный культурно-досуговый центр, в котором будут проходить лекции, семинары, показы кинофильмов. Пространство вокруг благоустроят и превратят в парк, открытый для прогулок.

Сейчас идет подбор проектировщика. Установлен временный деревянный храм из оцилиндрованного бруса. Строится каркасное строение для церковной лавки. Проект культурного центра будет закончен не раньше второго-третьего квартала 2021 года.

По словам главы округа Алексея Беляева, несмотря на то, что храмовый комплекс еще в проектировании, городское пространство вокруг его участка начнет преображаться уже в этом году.

Москва

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве выявили в три раза меньше новых случаев коронавируса, чем месяц назад

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Более 20 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

Павел Лобков объяснился с полицией по поводу двойного голосования

Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

На рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе потратили 4 млрд рублей

На рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе потратили 4 млрд рублей

Двое детей утонули в котловане в подмосковном садовом товариществе

В Москве вручную сверят списки избирателей во избежание повторного голосования

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');