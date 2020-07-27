В Москве жертвуют по 3 млрд рублей в год на строительство православных храмов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Москве каждый год спонсоры и прихожане жертвуют около 3 млрд рублей на строительство правосланых церквей, сообщил куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Самым крупным благотворителем и жертвователем является народ, москвичи, жители столичных районов. У них есть потребность в духовном развитии, в сохранении традиционных основ своих семей, в преображении их района, в созидании новой летописи Москвы. Наш народ мудрее и дальновиднее многих политиков. Наш народ понимает, как надо строить будущее для своих детей и внуков", - сказал он, осматривая строящиеся храмы на северо-западе столицы.

Храм священномученика Ермогена в Южном Тушине должны сдать в ноябре 2020 года, отметил Ресин. По его словам, церковь уже почти готова, ее украшают, в ней установлен деревянный позолоченный иконостас.

Также в ноябре будет сдан храм Константина и Елены в Митине, самый высокий из программных храмов, возводимых в Северо-Западном административном округе.

Всего на территории СЗАО находятся 28 действующих церквей. Введено в эксплуатацию пять новых, еще шесть строится, три храма в стадии проектирования.

Программа-200 предусматривает строительство в городе двух сотен храмов шаговой доступности. Ее в 2009 году инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церкви по программе строятся за деньги фонда "Поддержки строительства храмов города Москвы", учрежденного финансово-хозяйственным управлением РПЦ. Фонд пополняется за счет пожертвований и добровольных взносов. Правительство Москвы бесплатно выделяет землю под церкви и решает вопросы по прокладке коммуникаций.