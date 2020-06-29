Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар".

Новая станция расположена между действующими станциями "Кунцевская" и "Фили" и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро, по которой ежедневно - до режима повышенной готовности - передвигалось около 1 миллиона пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам на церемонии открытия, что станция станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, связывающим метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный транспорт.

Он отметил, что станция сделана качественно, по-современному, поэтому пассажирам будет приятно ею пользоваться. "Это будет, действительно, грандиозное сооружение. Мы и дальше будем продолжать открывать новые платформы, новые станции на МЦД-1 и МЦД-2, заниматься улучшением качества подвижного состава", - сказал Собянин.

Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что количество пассажиров поездов пригородного сообщения растет. "Буквально за несколько дней мы видим прирост 40% по сравнению к последним, самым жестоким дням ограничений. То есть взрывной рост. Как только появляется возможность, люди начинают возвращаться в пригородный подвижной состав. Мы со своей стороны обеспечим все правила (безопасности)", - сказал он.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, "Славянский бульвар" по объемам пассажиропотока в перспективе сможет сравниться с такими недавно открытыми пересадочными узлами, как "Савёловская" или "Окружная" (порядка 150 тысяч человек в сутки).

Также отмечается, что "Славянский бульвар" будет станцией наземного метро в шаговой доступности для 115 тысяч москвичей - жителей района Фили-Давыдково. Пассажирам, следующим из области в Москву, теперь не нужно будет ехать до Белорусского вокзала, чтобы пересесть на метро, "Аэроэкспресс", городской автобус или электробус. В общей сложности потенциальными пассажирами нового ТПУ являются около 1 миллиона жителей Подмосковья.

Ожидается, что открытие станции МЦД-1 "Славянский бульвар" позволит разгрузить одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро "Киевская - Парк Победы" - на 9%. Как отмечают в пресс-службе, нагрузка на станции "Кунцевская" и "Фили" МЦД-1 также должна снизиться.

Строительство станции было начато в феврале 2019 года и завершено через 17 месяцев в июне 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.

Москва Славянский бульвар

Новости

Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Пандемия коронавируса

В Москве выявили в три раза меньше новых случаев коронавируса, чем месяц назад

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Более 20 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

Павел Лобков объяснился с полицией по поводу двойного голосования

Пандемия коронавируса

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');