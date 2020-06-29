В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар".

Новая станция расположена между действующими станциями "Кунцевская" и "Фили" и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро, по которой ежедневно - до режима повышенной готовности - передвигалось около 1 миллиона пассажиров.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам на церемонии открытия, что станция станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, связывающим метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и наземный транспорт.

Он отметил, что станция сделана качественно, по-современному, поэтому пассажирам будет приятно ею пользоваться. "Это будет, действительно, грандиозное сооружение. Мы и дальше будем продолжать открывать новые платформы, новые станции на МЦД-1 и МЦД-2, заниматься улучшением качества подвижного состава", - сказал Собянин.

Генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что количество пассажиров поездов пригородного сообщения растет. "Буквально за несколько дней мы видим прирост 40% по сравнению к последним, самым жестоким дням ограничений. То есть взрывной рост. Как только появляется возможность, люди начинают возвращаться в пригородный подвижной состав. Мы со своей стороны обеспечим все правила (безопасности)", - сказал он.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, "Славянский бульвар" по объемам пассажиропотока в перспективе сможет сравниться с такими недавно открытыми пересадочными узлами, как "Савёловская" или "Окружная" (порядка 150 тысяч человек в сутки).

Также отмечается, что "Славянский бульвар" будет станцией наземного метро в шаговой доступности для 115 тысяч москвичей - жителей района Фили-Давыдково. Пассажирам, следующим из области в Москву, теперь не нужно будет ехать до Белорусского вокзала, чтобы пересесть на метро, "Аэроэкспресс", городской автобус или электробус. В общей сложности потенциальными пассажирами нового ТПУ являются около 1 миллиона жителей Подмосковья.

Ожидается, что открытие станции МЦД-1 "Славянский бульвар" позволит разгрузить одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро "Киевская - Парк Победы" - на 9%. Как отмечают в пресс-службе, нагрузка на станции "Кунцевская" и "Фили" МЦД-1 также должна снизиться.

Строительство станции было начато в феврале 2019 года и завершено через 17 месяцев в июне 2020 года. Работы велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов.