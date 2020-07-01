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Строительство линий скоростного трамвая в новой Москве начнется через 5-7 лет

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Прокладка линий скоростного трамвая в новой Москве начнется через 5-7 лет, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Безусловно, трамвай появится, это необходимо для развития транспортной системы новых округов, но позже - через 5-7 лет", - заявил он в среду "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время в ТиНАО активно строятся новые станции и линии метро, а также развивается автобусный транспорт.

Как пояснил Жидкин, "на ближайшие годы доступность поселений Троицкого и Новомосковского округов будут обеспечивать эти виды транспорта, а трамвай придет позже".

По его словам, в генплане развития новой Москвы заложено строительство 178 км трамвайных линий к 2035 году.

Жидкин добавил, что на этих линиях будет размещено около 600 остановок, а для обслуживания трамваев планируется построить три крупных депо.

1 июля 2012 года территория Москвы была увеличена за счет присоединения земель Подмосковья в 2,4 раза. На юго-западе Подмосковья были образованы Троицкий и Новомосковский административные округа, которые состоят из 21 муниципального образования.

Москва Новая Москва

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