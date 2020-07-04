Четыре станции красной ветки московского метро закроют до вторника

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Движение на станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена будет временно приостановлено с 4 по 6 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

"Пассажиры этих станций смогут воспользоваться автобусами КМ. В обычном режиме движение поездов на всем протяжении Сокольнической линии возобновится 7 июля в 05:30 утра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, закрытие станций необходимо для ввода оборотного тупика за станцией "Саларьево" и его интеграции с действующей инфраструктурой подземки.

"Ввод нового оборотного тупика даст дополнительные возможности для маневра поездов на данном участке Сокольнической линии. В период закрытия станций на новом участке пути будут проведены работы по наладке оборудования автоматики и телемеханики движения поездов. Такие работы невозможно провести при движении поездов с пассажирами", - пояснили в пресс-службе.

В ГУП "Мосгортранс" сообщили, что на время закрытия четырех станций бесплатный маршрут КМ свяжет станции "Саларьево" и "Коммунарка" с остановками у метро "Филатов Луг", "Прокшино" и "Ольховая". Он будет работать с 05:30 утра до 02:00 ночи. Интервал движения в выходные составит не более пяти минут, в понедельник - около около минуты.

Кроме того, жители Новой Москвы могут воспользоваться соседними линиями метро. Также будут запущены короткие автобусные рейсы №876к (до метро "Саларьево"), №878к (до метро "Теплый Стан") и №881к (до метро "Рассказовка"). Также увеличится количество автобусов, которые ходят по маршрутам №882 и 895к от метро "Коммунарка" до метро "Теплый Стан".

В связи с работой дополнительных автобусных маршрутов Центр организации дорожного движения физически обособит 7,8 км выделенных полос на подъездной дороге к ОРП "Саларьево"; участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе, и в районе станции метро "Коммунарка"; дублере Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта "Метро Ольховая".

"Обращаем внимание водителей такси, что проезд по ним будет разрешен только для наземного городского транспорта", - отметили в ЦОДД.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет ограничено движение по одной из двух полос на дублере автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907) и по Проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская).

На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда № 905 до автодороги Солнцево-Бутово-Видное будет запрещена парковка.