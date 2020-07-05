Собянин сообщил о 1,5 триллионах рублей инвестиций в Новую Москву

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти столицы и частный бизнес с 2012 года вложили в развитие Новой Москвы порядка 1,5 трлн рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.

"Город затратил за эти годы около 300 млрд рублей. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше - 1,2 трлн рублей", - рассказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Мэр пояснил, что с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах было построено восемь станций метрополитена, больше 200 км дорог, десятки школ, детских садов, поликлиник, больниц. "Создано почти четверть миллиона рабочих мест", - добавил он.