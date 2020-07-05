Виновник ДТП на проспекте Мира в Москве потерял сознание перед столкновением

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, водитель автомобиля Тойота, спровоцировавший массовое ДТП на проспекте Мира в столице в воскресенье вечером, в момент происшествия находился без сознания.

В пресс-службе департамента транспорта столицы уточнили, что у водителя "Тойоты" случился приступ астмы.

Как сообщалось, в результате ДТП с участием шести автомобилей пострадали два человека. Авария произошла около 18:00 в районе дома 97 на проспекте Мира.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства ДТП.