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Шесть машин столкнулись на Проспекте Мира в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения шести автомобилей в центре Москвы пострадали два человека, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"Около 18:00 в районе дома 97 на Проспекте Мира автомобилист совершил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате аварии механические повреждения получили шесть автомобилей", - сказали в пресс-службе управления.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Москва

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