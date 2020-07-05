Шесть машин столкнулись на Проспекте Мира в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В результате столкновения шести автомобилей в центре Москвы пострадали два человека, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.

"Около 18:00 в районе дома 97 на Проспекте Мира автомобилист совершил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате аварии механические повреждения получили шесть автомобилей", - сказали в пресс-службе управления.

В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.