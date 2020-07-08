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Мужчина, избивший пожилого академика РАН в московской аптеке, предстанет перед судом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы рассмотрит уголовное дело мужчины, избившего в аптеке 81-летнего академика-историка РАН Владислава Назарова, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Хамовническая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя столицы", - сказала Нефедова, добавив, что дело направлено в Хамовнический суд для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в конце прошлого марта обвиняемый в аптеке на улице Плющиха, в очереди в кассу спровоцировал конфликт со старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН 81-летним Владиславом Назаровым.

Как заявила представитель прокуратуры, обвиняемый умышленно ударил пожилого ученого кулаком в лицо, а также несколько раз пнул его по бедрам и голеням. От полученных ударов историк упал, ударившись затылком о витрину.

Ранее глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности напавшего на Назарова мужчину. Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР, говорила "Интерфаксу" в начале апреля представитель ведомства Светлана Петренко.

Владислав Назаров РАН Москва Людмила Нефедова Хамовнический суд

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