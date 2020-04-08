В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, из опубликованной в СМИ информации следует, что старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Назаров был избит в аптеке в центре Москвы вблизи своего дома, после чего госпитализирован в городскую больницу.