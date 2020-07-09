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Московское метро введет скидки на проезд по фиолетовой ветке в сентябре

Московское метро введет скидки на проезд по фиолетовой ветке в сентябре
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро вне часа пик начнется в сентябре и продлится 8-10 месяцев, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы рассматриваем два сценария - скидка 30% или скидка 50%. Выбор удобного времени для поездок остаётся за пассажирами. К тому же, более низкая цена - очень распространенный мировой опыт: например, в Сингапуре поездки вне часов пик тоже дешевле. А в Лондоне и Франкфурте-на-Майне пользоваться метро в час пик дороже", - рассказал он журналистам в четверг.

По его словам, в этом вопросе важна поддержка работодателей и учебных заведений. "Поэтому хотелось бы, чтобы работодатели вводили как можно больше форматов удаленной работы или сдвинули начало рабочего или учебного дня - на более ранее или более позднее время", - добавил Ликсутов.

Москва Максим Ликсутов

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