Собянин отметил существенный рост загруженности дорог Москвы после снятия ограничений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - После снятия ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, загруженность дорог оказалась выше прошлогодних показателей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), вышедшей в эфир в воскресенье.

"К сожалению, у нас многие жители перешли с общественного транспорта на личный. Я думаю, что это временная история, но все равно сдвижка произошла - люди себя чувствуют более безопасно на личном транспорте, и загруженность дорог у нас сегодня будь здоров", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, на рост загрузки дорог повлияло и то, что многие москвичи не поехали в отпуска.

"Это говорит о том, что мы должны заниматься строительством, особенно такими базовыми магистралями, как та же новая вылетная магистраль Генерала Дорохова, Северо-Восточная хорда, Юго-Восточная хорода, Южная рокада", - добавил Сергей Собянин.